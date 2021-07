„Das Land Tirol ist zu klein für Bär und Wolf“

Müssen wir dann in Zukunft den Einheimischen und Gästen verbieten, mit ihrem Hund wandern zu gehen?

Die Befürworter von Bär und Wolf und die Kämpfer für deren absoluten Schutz meinen immer, es müsse auch in Tirol Platz für diese Tiere geben! Es gibt in Tirol faktisch keine Alm, durch die nicht zumindest ein Wanderweg führt. Bei unserer Bevölkerungsdichte und der touristischen Nutzung ist es faktisch ausgeschlossen, dass Bär und Wolf ohne Menschenkontakt existieren können. Diese schlauen Tiere werden sich daher auch in unserer Nähe aufhalten – da nützen weder Gummigeschosse noch eigene Wolf- und Bärenbeauftragte etwas. Jeder Wolf und jeder Bär, der bei uns lebt, wird zwangsläufig zum Problemwolf bzw. Problembär – und damit zu einem gesamtgesellschaftlichen Problem. Hier leichtfertig zu agieren, ist ein Spiel mit dem Feuer und dem Leben von anderen Tieren bzw. Menschen. Ich hoffe, dass die Verantwortlichen nicht mehr zu lange zuwarten und handeln, bevor etwas Schlimmes passiert.