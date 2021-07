Tiefe Blicke auf die Spitzenkandidaten

Die Lichtgestalt Birgit Gerstorfer (SPÖ), LH Thomas Stelzer (ÖVP) als Hahn im Korb, Wahl-Dauerläufer Manfred Haimbuchner (FPÖ), der Grüne Stefan Kaineder im Spagat zwischen Bund und Land, Felix Eypeltauer (Neos) als Spielverderber für die Altparteien: Unser Karikaturist Milan A. Ilic hat die Zugpferde der vier Landtagsparteien und der auf den Einzug ins Landesparlament hoffenden Pinken schon mehr oder weniger oft gezeichnet und auch überzeichnet, also in Karikaturen wie auf dieser Seite verpackt. Er ist es gewohnt, tiefe Blicke auf das politische Personal in Oberösterreich zu werfen und in Gesichtszügen, Körperhaltungen und Gesten nach ihrem wahren Ich zu suchen.