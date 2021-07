Gratis-PCR-Tests bei Ärzten, Antigen-Tests bleiben

Nach den Apotheken (siehe Video) können künftig auch Ärzte kostenlose PCR-Tests in ihren Ordinationen anbieten, haben Gesundheitsministerium, Ärztekammer und Sozialversicherungen vereinbart. Ausgerollt werden soll das Angebot - wie auch in den Apotheken - in den kommenden Tagen. Der Abbau von Testmöglichkeiten ist nicht geplant, auch die Antigen-Variante bleibt bestehen.