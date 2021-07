Wirbel um ORF-Sendungen aus dem Hause Schramböck

321.119,64 Euro. Für drei TV-Sendungen zum Thema „Digital Austria“. Ausgestrahlt am 8. Juni, 20. Oktober und 30. November 2020. Auf ORF III. Das Spezielle: Die Sendungen waren keine Produktionen des ORF, sondern des Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort. Das heißt: Die 321.119,64 Euro bezahlte das Ministerium von Margarete Schramböck, also der Steuerzahler. Dies geht aus einer aktuellen parlamentarischen Beantwortung der Ministerin hervor. Die Anfrage kam von den NEOS am 17. Mai 2021.