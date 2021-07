Wer macht das Rennen um den ORF-Chefsessel?

Weißmann mehr als nur „Geheimfavorit“

Mit ORF-Vizefinanzdirektor Roland Weißmann steigt am 10. August jedenfalls ein gewichtiger Gegner mit ihm in den Ring. Der parteienlose Manager, mit besten Kontakten in das Nervenzentrum der Kanzlerpartei, hätte (Stand heute und mit gesundem Menschenverstand kombiniert) dank ÖVP-Hoheit im Stiftungsrat das Ticket zum Chefposten in Griffweite. Doch hört man in den rauschenden Wald voller Politikberater hinein, ist es für den gebürtigen Linzer noch nicht ganz die berühmte „gmahde Wiesn“.