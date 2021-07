„Wir brauchen dringend eine PCR-Teststrategie!“

Gurgeltests als erste Sofortmaßnahme

Die Lösung könne nur sein, so schnell als möglich eine kostenlose PCR-Teststrategie in ganz Kärnten auszurollen. In diesem Zusammenhang unterstützt Sternad die Forderung von WK-Präsident Jürgen Mandl an das Land Kärnten nach einem schnellstmöglichen flächendeckenden Einsatz kostenloser „Alles gurgelt“-PCR-Tests.