Hofer tippt die Regionalliga: Austria ragt heraus

Kuchl, im Vorjahr beim Abbruch sensationell Erster, schätzt der 51-Jährige nicht mehr ganz so stark ein. „Mit Matthias Seidl haben sie ihren vielleicht besten Spieler verloren. Der Aderlass war groß, das ist kaum zu kompensieren“, vermutet Hofer, dessen Sohn bei den Tennengauern spielt. Deutlich verbessert betrachtet er dagegen den FC Pinzgau. „Die Saalfeldener waren 2020 die große Enttäuschung, haben sich in der Offensive aber klug verstärkt. Qualitativ sind sie mit der Austria nicht ganz auf Augenhöhe, aber ihnen traue ich am ehesten zu, meinen Favoriten herauszufordern.“