Kostenlose PCR-Tests bald auch in Apotheken

Laut Apothekerkammer-Präsidentin Ulrike Mursch-Edlmayr ist das Ausrollen des Gratisangebots mit dem Gesundheitsministerium und den Sozialversicherungen vereinbart worden. Die Vereinbarungen mit den verschiedenen Laboren in den Bundesländern sind noch zu treffen. Neben den bereits jetzt angebotenen Antigen-Tests kommen in Kürze also abgestrichene PCR-Labortests (nicht die aus Wien bekannten Gurgeltests, Anm. d. Red.) hinzu. Für Mursch-Edelmayr bieten diese Tests die höchste Probenqualität und damit „Gold-Standard“.