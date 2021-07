Gratis PCR-Tests soll es auch in Salzburg geben

Ein Selbsttest oder ein Negativ-Nachweis aus der Teststraße wird in Zukunft beim Einlass in die Salzburger Nachtlokale nicht mehr gelten. Stattdessen sollen kostenlose PCR-Tests verfügbar sein. In puncto Umsetzung gibt es aber noch einige Unklarheiten. Derweilen steigen die Infektionszahlen in Salzburg rapide.