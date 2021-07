Gratis PCR-Testangebote in Tirol und Vorarlberg

500 PCR-Tests pro Tag in Vorarlberg

Auch in Vorarlberg sollen Nachtschwärmer ab 22. Juli laut Medienberichten kostenfrei zu ihrem negativen Testergebnis kommen. Noch sei allerdings nicht klar, ob die Tests in den Teststraßen oder im niedergelassenen Bereich durchgeführt werden, sagte Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher (ÖVP).