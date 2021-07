Demi Lovato postet Foto nach erster Sex-Szene

Dem Ex-Disney-Star ist es einfach wichtig, dass die Fans ihr Bestes geben. „Solange ihr weiter versucht, meine Wahrheit zu respektieren und solange ich mich an meine Wahrheit erinnere, wird die Veränderung auf natürliche Weise kommen. Ich bin einfach dankbar für eure Bemühungen, euch daran zu erinnern, was so viel für meinen Heilungsprozess bedeutet“, erklärt das Musik-Idol. Fehler könnten natürlich immer passieren, aber das wichtigste sei der gute Wille.