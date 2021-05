Sängerin Demi Lovato outet sich als nicht-binär

„Heute ist der Tag, an dem ich so glücklich sein kann, mehr von meinem Leben mit euch zu teilen“, schrieb Demi Lovato am Mittwoch auf Twitter in einer Nachricht an ihre Fans. „Ich bin stolz, euch mitzuteilen, dass ich mich als nicht-binär identifiziere und meine Pronomen künftig in sie/ihre ändere.“