Demi Lovato: Überdosis verursachte Hirnschaden

„Musste wohl passieren, damit ich Lektion lerne“

Diese Auswirkungen seien für sie aber auch wie ein Mahnmal, so Lovato. Sie seien da, „um mich daran zu erinnern, was passiert, wenn ich jemals wieder an einen so dunklen Ort kommen sollte“, ist sie sich sicher. „Das alles musste wohl passieren, damit ich meine Lektion lernen konnte.“