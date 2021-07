Neue Fläche für Graffiti- und Street Art-Künstler

Die Kunstformen Street Art und Graffiti werden seitens der Stadt Villach aktiv gefördert. Eine Maßnahme ist es, Flächen zur Verfügung zu stellen, an denen Künstlerinnen und Künstler ihrer Leidenschaft nachkommen können. Dieser Tage wurde die bereits vierte Wand im Stadtgebiet zur Verfügung gestellt - und zwar in der alten Richtstraße. „Hier dürfen sich Sprayer ausprobieren, an Techniken und Perspektiven feilen“, so Bürgermeister Günther Albel.