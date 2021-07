„Tom Clancy‘s XDefiant“: Arena-Shooter enthüllt

Mit „Tom Clancy‘s XDefiant“ hat Ubisoft am Dienstag einen kommenden Free-to-Play-Shooter enthüllt, „der rasante 6-v-6-Arenakämpfe mit fraktionsbasierten Fähigkeiten“ verbinden soll. Die Fraktionen und ihre Charaktere sind einer Mitteilung des Publishers zufolge von den Tom-Clancy-Spielen inspiriert, etwa „Splinter Cell“. Erscheinen soll der Titel für PlayStation, Xbox, PC (via Ubisoft Connect) sowie die Streaming-Dienste Luna und Stadia, wobei Ubisoft laut eigenen Angaben zum Start vollständiges Crossplay ermöglichen will. Einen konkreten Veröffentlichungstermin gibt es bislang noch nicht.