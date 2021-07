Waldviertler Schwäne wollten Städter werden

Viele besorgte Bürger riefen bei Einsatzkräften oder Gemeinde an, um auf die Vögel aufmerksam zu machen. Die Stadtfeuerwehr Waidhofen rückte in der Vorwoche aus, um die Tiere am Vormittag aus einem Vorgarten zu bergen und zum Teichareal zurückzubringen. „Zu Mittag wurden sie schon wieder in der Stadt gesichtet“, erzählt Kommandant Christian Bartl. Mit dem letzten Einsatz sollte die Gefahr nun aber vorbei sein: In Absprache mit dem Amtstierarzt wurden die Schwäne an den Thayafluss zwischen den Orten Thaya und Niederedlitz übersiedelt, weit von der Bundesstraße entfernt. Dort sollte es auch keine Artgenossen geben.