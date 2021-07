Russland testete erfolgreich Hyperschallrakete

Das russische Militär hat erfolgreich eine unbewaffnete Hyperschallrakete getestet. Auf einem vom Verteidigungsministerium in Moskau am Montag veröffentlichten Video ist zu sehen, wie die Zirkon-Rakete vom russischen Kriegsschiff Admiral Gorschkow in der nordrussischen Barentssee aus abgefeuert wurde.