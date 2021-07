Österreichische YouTuber kapern Olympisches Feuer

Die beiden YouTuber aus Klosterneuburg bieten auf ihrem Kanal AWINS eigentlich Burger-Empfehlungen, waren damit aber bislang nur wenigen Eingeweihten ein Begriff. Mit einer verrückten Aktion landet das Duo jetzt einen Internet-Hit: Armin und Stefan ließen am vergangenen Wochenende nämlich in der griechischen Stadt Olympia in einer heimlichen Nacht-und-Nebel-Aktion jenes berühmte Feuer mitgehen, das zuvor zu den Olympischen Spielen nach Tokio getragen wurde.