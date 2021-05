Corona-Krise gefährdet Restaurants in Italien

40 Prozent der Restaurants in Italien droht in den nächsten zwölf Monaten die Zahlungsunfähigkeit. Der wesentlichste Grund dafür ist in der Corona-Krise zu finden: aufgrund der strikten Schließungen in der Pandemie kämpfen immer mehr Betriebe um ihre Existenz. Auch für rund ein Drittel der italienischen Hotels sieht die Prognose aktuell düster aus.