Die Grenzen des Unsinns

Geschichten und Bilder bewirken mehr als Zahlen und Fakten. Vor allem in unserer Zeit einer Flut der bedeutungslosen Informationen oder politisch gesteuerten Unsinnigkeiten. Diese Flut ist mindestens so gefährlich wie die Hochwasser in Deutschland und Österreich, die den dauernden Strom an mehr schlechten als guten Nachrichten von der Pandemie verdrängen.