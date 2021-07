Marina Hoermanseder: „Nachhaltigkeit ist en vogue“

„Gnädiges Baby“

„Eine Tasse in der früh ist aber schon was Feines und dann noch eine, als kleine Auszeit - ganz für mich alleine - am Nachmittag“, erzählt uns die absolute Genuss-Kaffeetrinkerin im Gespräch. Ihre Tochter Lotti sei „gnädig und ein ganz braves Baby“ und mit dem Papa habe sie sowieso Glück. Dennoch ein Koffein-Schub - neuerdings aus der selbst designten Lavazza-Tasse, gefüllt mit, so sagt es der Hersteller, nachhaltigen Bohnen-Wasser, sei auch ein willkommener Energie-Kick, für sie.