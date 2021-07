Er ist der jüngste Rallye-Sieger der Geschichte

Toyota-Pilot Kalle Rovanperä hat am Sonntag die Rallye Estland, den siebenten WM-Lauf der Saison gewonnen. Für den Finnen ist es der erste Sieg in der Rallye-WM. Laut dem Fachportal „motorsport-total.com“ ist er mit einem Alter von 20 Jahren und 291 Tagen der jüngste Sieger in der Geschichte der WRC.