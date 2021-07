Harry und Meghan: Baby Lilibet nicht in Thronfolge

Prinz Harry und Herzogin Meghan haben 2020 dem Königshaus den Rücken gekehrt und sind mit ihrem ersten Sohn in die USA ausgewandert. Ihre Tochter Lili kam am 4. Juni in einer Geburtsklinik in Santa Barbara zur Welt und wächst nun in der Promi-Stadt Montecito, wo die Familie sich niedergelassen hat, auf. Zu ihren Nachbarn zählen Katy Perry und Orlando Bloom mit ihrem Töchterchen Daisy.