Baby Lili wird nicht im royalen Taufkleid getauft!

Geht es nach der Tradition des britischen Königshauses, wird Herzogin Meghans und Prinz Harrys Tochter Lilibet Diana mit etwa drei Monaten spätestens Ende August, Anfang September getauft. Seit den Zeiten von Queen Victoria werden alle royalen Babys an diesem Tag in ein Taufkleid gehüllt, dass die legendäre Königin einst für die Taufe ihrer Tochter in Auftrag gab. Seit den 2000er-Jahren tragen sie ein nicht minder wertvolles Replikat, wenn der Bischof Wasser aus dem Jordan auf das Haupt des Täuflings träufelt. Und genau um dieses könnte sich ein neuerlicher Zwist zwischen Harry und dem Königshaus entwickeln. Denn die Queen weigert sich, das von der Königsfamilie in Ehre gehaltene Stück für den besonderen Anlass in die USA zu schicken.