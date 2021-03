Meghan greift in Oprah-Interview Royal Family an

„Eine Menge bereits verloren“

In dem nun veröffentlichten Interview-Schnipsel spricht Meghan vermutlich über die kurze Zeit, in der sie an der Seite von Prinz Harry für die königliche Familie gearbeitet hatte, bevor sie im Vorjahr ihren Rücktritt von den öffentlichen Verpflichtungen als Royal bekannt gegeben hatten. In dem 30-Sekunden-Clip fragt Winfrey die Herzogin nun, was sie glaube, dass man im Palast darüber denkt, dass sie ihre Sicht der Dinge darlege.