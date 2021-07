Landwirt bedrohte seine Kühe mit dem Erschießen

Denn gegen den Innviertler lag bereits ein Waffenverbot vor und er hätte damit nicht einmal das Luftdruckgewehr haben dürfen, das die Polizei bei ihm daheim fand. Der Amtstierarzt aus Braunau begutachtete die Kühe, fand keine Verletzungen. Dafür Schweine, die - laut Polizeibericht - in einem verdreckten Stall hausen mussten, und ein totes Huhn am Hof. Als Grund für die „Erschießungsdrohung“ gab der Bauer an, dass seine Kühe in der Vergangenheit schon mehrmals ausgebüxt waren.