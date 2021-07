Menschen sprangen aus brennendem Wohnhaus - tot!

Die Katastrophe ereignete sich in einem Gebäude in dem Bezirk Flamants. Die Flammen sollen in Gemeinschaftsräumen ihren Ausgang genommen haben. Wie der Sender LCI berichtete, soll das Wohnhaus „teilweise besetzt“ gewesen sein - Hunderte Migranten hätten in dem Gebäude gewohnt. Manche Bewohner knüpften in ihrer Verzweiflung Textilien zusammen, um sich zumindest ein Stück vom Gebäude abseilen zu können.