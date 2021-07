Machine Gun Kelly: Megan-Fox-Poster an der Wand

Der 31-jährige Musiker, der mit richtigem Namen Colson Baker heißt, ist seit einiger Zeit mit der 35-jährigen Schönheit zusammen. Und wie er nun verriet, war Megan bereits in seinen Teenagerjahren seine absolute Traumfrau. MGK ließ sich das Decepticons-Logo aus „Transformers“ - in dem Megan die Hauptrolle spielte - auf seinen Arm tätowieren, hatte ein Poster von ihr aus einem GQ-Shooting an seiner Wand und schwor Klassenkameraden, dass er sie eines Tages heiraten würde.