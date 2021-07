Megan Fox: Dieses heiße Dress fand sie zu gewagt!

Es war der Hingucker-Auftritt bei den Billboard Music Awards im Mai: Megan Fox in einem Kleid von Mugler, das nur mit Müh und Not ihre sexy Kurven bedeckte. Jetzt verriet die Schauspielerin, dass sie beinahe gar nicht in dieses gewagte Outfit geschlüpft wäre, da es ihr viel zu freizügig gewesen sei. Und plauderte aus, wie sie ihr Freund Machine Gun Kelly schließlich doch davon überzeugen konnte ...