Entwarnung nach Kellerbrand in Lassendorf

Alarmiert wurden Freitagvormittag vier Wehren: Ein Keller in Lassendorf soll in Flammen gestanden sein. Dem war nicht so, es hat lediglich ein „Plastiksackerl“gebrannt. Das Feuer konnte sofort gelöscht werden. Vor Ort waren die Freiwillige Feuerwehr Pischeldorf, St. Thomas und Ottmanach - unter der Leitung der Feuerwehr Timenitz - zuständig. Es gab weder Verletzte, noch musst das Gebäude evakuiert werden.