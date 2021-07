Bolsonaro gibt TV-Interview vom Krankenhausbett

Der Krankenzustand des brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro hat sich verbessert. „Ich kam gestern hier mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit einer Operation an, aber das ist nun unwahrscheinlich“, so der 66-Jährige in einem Fernsehinterview von seinem Krankenhausbett. Es sei möglich, dass er das Spital am Freitag wieder verlassen könne.