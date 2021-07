Auto mit Moped zusammengekracht: zwei Verletzte

Gegen 21.30 Uhr wollte auf der Westuferstraße in St. Kanzian ein 20-jähriger Autofahrer aus Völkermarkt, mit seinem Pkw, einen 15 Jahre alten Völkermarkter auf seinem Moped überholen. Bei dem Überholmanöver krachten die beiden Fahrzeuge aus bisher unbekannter Ursache zusammen. Der 15-jährige Schüler kam dabei mit seinem Moped zu Sturz und erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach notärtzlicher Erstversorgung in das Klinikum Klagenfurt gebracht. Sein am Sozius mitgefahrener 18-jähriger Freund erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Rettungshubschrauber C11 in das Klinikum Klagenfurt geflogen.