Zwei Autofahrer (82, 28) nach Unfall eingeklemmt

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag auf der Mattseer Landesstraße in Obertrum: Ein Autofahrer (82) kam auf die Gegenfahrbahn und prallte zuerst mit einem Lkw seitlich zusammen und danach frontal in den Kleinwagen einer 28-Jährigen. Die Feuerwehr musste zwei eingeklemmte Lenker aus den Unfallwracks befreien. Beide hatten schwere Verletzungen erlitten.