Norris nach Überfall nicht in perfekter Verfassung

Formel-1-Pilot Lando Norris hat den Überfall im Londoner Wembley-Stadion, bei dem ihm eine Uhr geraubt worden war, psychisch noch nicht völlig verarbeitet. „Ich bin nicht in perfekter Verfassung, da werde ich nicht lügen. Es ist mental noch einiges zu tun“, erklärte der McLaren-Fahrer am Donnerstag vor dem GP in Silverstone.