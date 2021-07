Delta-Welle: „Das Virus ist ein Gfrast“

Die Delta-Variante des Coronavirus breitet sich aus, in Großbritannien und Israel sehen wir bereits Wellen, und das, was jetzt in diesen Ländern geschieht, ist wohl nur ein Vorgeschmack. So mancher ist skeptisch, ob wir die Pandemie in Österreich nicht ein wenig zu locker sehen. Steuern wir gerade ins gleiche Debakel wie im Vorjahr? Umweltmediziner Hans-Peter Hutter und Virologe Norbert Nowotny klären diese Woche im Gespräch mit krone.tv-Journalistin Damita Pressl auf, wovon der weitere Verlauf der Pandemie abhängt.