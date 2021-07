Der Krise getrotzt

Liebe Leserinnen, liebe Leser, gute Nachrichten kommen heute von den Vorarlberger Unternehmen: Am Donnerstag veröffentlichte die Wirtschaftskammer die Exportzahlen - und diese lesen sich gar nicht so schlecht, wie es zunächst zu befürchten war. Im Coronajahr 2020 erreichte die Exportwirtschaft ein Volumen von 10,4 Milliarden Euro. Das entspricht zwar einem Minus von 2,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr, ist aber im Österreichvergleich (-7,5 Prozent) noch ganz ordentlich. Verluste gab es vor allem beim Export nach Deutschland oder in die Schweiz. Teilweise ausgeglichen wurden die Zahlen durch Exporte in andere Länder - etwa nach Russland oder Tschechien. Auch bei Vorarlbergs größtem Arbeitgeber - dem Höchster Beschlägehersteller Blum - gibt es Erfolge zu vermelden. Die „Blum-Brothers“ verzeichneten im Geschäftsjahr 2020/21 ein Umsatzplus von 470 Millionen Euro (24,7 Prozent). Nachdem sich das Leben Vieler in den vergangenen 18 Monaten in den eigenen vier Wänden abgespielt hatte, war die Nachfrage nach neuen Möbeln und Küchen groß. Es wurde renoviert und investiert - und das wirkte sich äußert positiv auf die orangen Zahlen aus. Wenig freundlich hingegen ist die Stimmung bei den Roten. Die Ankündigung von Vorarlbergs obersten Sozialdemokraten Martin Staudinger sein Amt an Klubobmann Thomas Hopfner zu übergeben, hatten die meisten Parteimitglieder aus den Medien erfahren und reagierten entsprechend verschnupft. Diese und weitere Geschichten können sie heute in unserer Printausgabe und natürlich auch online lesen. Viel Vergnügen dabei wünscht, Sonja Schlingensiepen