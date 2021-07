Dicke Mulchschicht hilft gegen Unkräuter

Eine dicke Mulchschicht kann das Wachstum von Un- oder Beikräutern wesentlich vermindern. Schrott-Moser: „Dafür kann Rasenschnitt, Heu oder Stroh verwendet werden.“ Auch Hackschnitzel werden gerne im Garten aufgebracht. „Weniger geeignet, gerade in Gärten ist hingegen Rindenmulch, da er beim Zersetzen Stickstoff an sich bindet, der dann den Pflanzen fehlt. Einzig Mulch aus Lärchenholz führt nicht zur Übersäuerung des Bodens“, erklärt Schrott-Moser. Der Rindenmulch hat außerdem den Nachteil, dass er leicht ist und bei starkem Regen schnell abgeschwemmt wird. Die Kärntner Gärtner bieten hingegen einen eigenen Mulch an, der sich mit dem Untergrund verzahnt und nicht so leicht abgetragen werden kann. Das Abmulchen hat außerdem einen weiteren Vorteil: Es schützt die Erde vor dem austrocknen. Schrott-Moser: „Die Verdunstung ist bei einem nackten Boden um das 270-fache größer, als bei einem bedeckten.“