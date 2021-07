Trockenheit setzt Zicksee immer mehr zu

Etwa 30 Zentimeter tief sei der Zicksee aktuell noch an der tiefsten Stelle, schätzt Bürgermeister Andreas Sattler. Derzeit mache man nur noch „lebenserhaltende Maßnahmen“ in Hinblick auf die Fische - und um ein Austrocknen des Schlamms zu verhindern, so der Ortschef.