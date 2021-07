Das ABC der Olympischen Sommerspiele in Tokio

H - Horyuji-Tempel: Der 1.300 Jahre alte buddhistische Tempel in Ikaruga in der Präfektur Nara ist Teil des UNESCO-Weltkulturerbes. Er steht in Verbindung zum neuen Olympia-Stadion in Tokio, in dem die Eröffnungs- und Schlussfeier, Leichtathletikbewerbe und Fußball-Finalspiele stattfinden. Mit fast 2.000 verarbeiteten Kubikmetern Zedernholz ist dies eine Hommage an die Pagode des Tempels.