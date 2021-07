Massenverhaftungen von Flüchtlingen in Litauen

1100 Menschen kamen im Juli von Weißrussland nach Litauen

Aus der litauischen Regierung war wiederholt der Vorwurf gekommen, Flüchtlinge würden gezielt mit Flugzeugen aus Bagdad und Istanbul ins belarussische Minsk und von dort an die Grenze Litauens gebracht. Mehr als 1700 Menschen sind dem litauischen Grenzschutz zufolge in diesem Jahr von Weißrussland nach Litauen gekommen, davon 1100 alleine im Juli. Am Freitag begann Litauen mit dem Bau eines 550 Kilometer langen Grenzzauns zu Belarus.