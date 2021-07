FPÖ fordert Testpflicht-Stopp von Nicht-Geimpften

Kurz: „Niemand wird zur Impfung gezwungen“

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sagte am Rande seines UNO-Besuchs in New York, er habe die Aussage von Kickl „nicht mitverfolgt“. Kurz bekräftigte seinen Appell insbesondere an die jungen Menschen, sich impfen zu lassen, und verwies diesbezüglich auf die Entwicklung der Ansteckungszahlen in dieser Bevölkerungsgruppe. Eine generelle Impfpflicht könne er „ausschließen“: „Niemand wird in Österreich zur Impfung gezwungen.“ Bezüglich einer Pflicht für „spezielle Bereiche oder Branchen“ verwies er auf die Taskforce im Bundeskanzleramt und „die zuständigen Ressorts“. Er wolle sich nicht von New York aus dazu äußern.