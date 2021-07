Legende Renault 4: Darum hieß er Marie-Chantal

Revolution: Premiere in Frankfurt statt Paris

Tatsächlich plante Renault-Generaldirektor Pierre Dreyfus eine gänzlich andere automobile Provokation mit seinem Vierzylinder-Kleinwagen, sollte doch dieser von Beginn an nicht nur Frankreich, sondern mehr als 100 Länder motorisieren - klassensprengend und als Gegenentwurf zum konventionellen Auto. Ein Gebrauchsgegenstand, genauso wie die damals global in Mode kommende Blue Jeans. Deshalb feierte der automobile Aktivist seine Premiere nicht in Paris, sondern auf dem Podium des Frankfurter Autosalons. War die IAA doch 1961 wichtigstes Sprungbrett für den Weltmarkt. Die Deutschen hatten mit dem progressiven Alternativentwurf zum angejahrten Volkswagen Käfer aber anfangs ein Problem, Fachmedien meinten gar: „Dieses Auto wird sich in Deutschland niemals verkaufen lassen“ - und tatsächlich dauerte es, bis der Esprit der Swinging Sixties auch das Land der Käfer- und Kadett-Käufer erfasste.