Mit Kurzzeitfasten: Kampf den Quarantäne-Kilos!

Methode: Stundenweise fasten- und täglich essen

Weitere beliebte Fastenmethoden sind jene des 16/8-, 18/6- bzw. 20/4-Fasten. Bei diesen Formen darf jeden Tag gegessen werden, allerdings nur in einem beschränkten Zeitraum, also etwa acht, sechs oder nur vier Stunden lang. Fasteneinsteiger können sich als Eingewöhnung an der 14/10- oder 16/8-Methode versuchen und in einem täglichen Zeitraum von zehn Stunden essen. Dabei darf gerne variiert werden: Wer am Wochenende ausschläft und auf das Frühstück verzichtet, kommt schnell auf 18 Stunden Esspause. Auch, ob man lieber das Frühstück oder das Abendessen ausfallen lässt, ist Geschmackssache, so auch Hollywood-Fitnesstrainer Jorge Cruise.