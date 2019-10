So gelingt Ihre Diät ohne Stress und Frust

Einige Diäten sind unnatürlich und werden daher vom Körper auch nicht als gewollt angesehen. So kommt es schnell zu einem Jo-Jo-Effekt, wenn Sie die Diät nicht richtig durchführen. Hungern und Blitzdiäten sind daher generell nicht zu empfehlen. Idealerweise ist die Diät der Beginn in eine gesunde und ausgewogene Ernährung. So muss eine Diät nicht erneut erfolgen und das allgemeine Wohlbefinden steigt deutlich. Das Geheimnis, um das eigene Traumgewicht zu halten, ist im Prinzip ganz einfach: Verzichten Sie auf Fast Food und Süßigkeiten. Ernähren Sie sich hauptsächlich durch Obst, Gemüse, Vollkorn und fettarme Produkte. In diesem Artikel erklären wir, wie das Abnehmen richtig funktioniert und welche Faktoren unbedingt berücksichtigt werden sollten.