Ist das die einfachste Diät der Welt?

Alles was Sie für den neuesten Skandi-Trend nach „Hygge“ brauchen: Ihre Hände als Maßeinheit! Suzy Wengel hat mit ihrem Buch Schlank mit dem Handvoll-Prinzip einen Überraschungserfolg gefeiert, in ihrer Heimat gar einen Sensationshit gelandet. Ihre Methode sorgt nun auch hierzulande für Furore, denn diese Ernährungsumstellung kommt ohne Verbote aus und erlaubt auch Süßes auf dem Speiseplan - auch, wenn Genussmittel, Süßes, Chips nur in Maßen konsumiert werden sollten.



So funktioniert das Handvoll-Prinzip

Dabei dürfen Sie täglich drei Mahlzeiten genießen, die aus einer (bis zwei) Handvoll Gemüse, einer Handvoll Kohlenhydraten und einer Handvoll Proteinen sowie drei Esslöffeln Fetten bestehen. Dazu gibt es jeweils viel Wasser, Tee, gegebenenfalls etwas Brühe und ungesüßte Getränke. Dabei gibt es nur eine Regel: Für eine erfolgreiche Gewichtsabnahme müssen zwei der drei täglichen Mahlzeiten nach dem Handvoll-Prinzip gestaltet werden.



