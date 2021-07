Situation bei Getreideernte im Osten „prekär“

Umgestaltung der Fruchtfolgen aufgrund Klimawandels

Die Landwirtschaft reagiere jedenfalls seit Jahren auf den Klimawandel, „indem sie die Fruchtfolgen umgestaltet hat“. Die Sommergerste etwa ist auf heimischen Feldern fast verschwunden. Umgestellt worden sei auf Wintergerste, die doppelt so lange auf dem Feld stehe. „Natürlich kann eine Wintergerste über 9,5 Monate (...) die Wurzel auch in aller Ruhe bis in die Tiefe ausbilden und das bringt natürlich Ertragssicherheit.“ Doch auch die Boden-Bearbeitung wurde umgestellt. Man setze mittlerweile auf „geringste Wasserverdunstung“.