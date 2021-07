Hagelunwetter: Weitere 7,8 Millionen Euro Schaden

„Die Landwirtschaft kommt auch in der Steiermark und im Burgenland momentan nicht zur Ruhe. Nach den schweren Unwettern Ende letzter Woche wurde die Landwirtschaft in den beiden Bundesländern erneut von schweren Unwettern heimgesucht. Viele Kulturen standen kurz vor der Ernte“, so Kurt Weinberger, Vorstandsvorsitzender der Österreichischen Hagelversicherung, in der Nacht auf Donnerstag in einer Mitteilung.