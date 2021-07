Panische US-Passagierin auf Sitz festgeklebt

Chaos an Bord von American-Airlines-Flug 1774 von Dallas im US-Staat Texas nach Charlotte (North Carolina). Mitten im Flug versuchte eine psychisch kranke Passagierin, in 10.000 Metern Höhe die Flugzeugtür zu öffnen. Worauf sich fünf Flugbegleiter auf sie stürzten und sie am Sitz festklebten.