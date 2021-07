Hass auf ungeborenes Leben | Schwere Vorwürfe

Wenn Hass blind macht, werden manchmal sogar Kinder zur Zielscheibe. Mit diesem heiklen Thema setzt sich heute Conny Bischofberger in ihrem Kommentar auseinander. Denn genau das müssen derzeit auch Susanne Thier und Sebastian Kurz erfahren. Am Samstag gaben der Kanzler und seine Lebensgefährtin auf Facebook bekannt, dass sie bald zu dritt sein werden. Unter dem Foto des Paares in einem Kornfeld sammelten sich fast 90.000 Likes. Auch Spitzenpolitiker gratulierten - sogar der Bundespräsident freute sich über die „schöne Nachricht“. Aber bald braute sich unter den Glückwünschen ein Shitstorm zusammen. Die zynischen, nicht zitablen Kommentare wurden mittlerweile gelöscht. Bleibt die Frage, was eigentlich in Menschen vorgeht, die werdenden Eltern böse Gerüchte entgegenschleudern? Keiner - so Bischofberger - muss dem Bundeskanzler und seiner Lebensgefährtin zu ihrem privaten Glück gratulieren. Aber ein ungeborenes Kind mit Hass zu verfolgen überschreitet in jedem Fall alle Grenzen. Wir finden: treffender kann man es nicht formulieren!