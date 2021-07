Bürgermeister hält an Spielplatz-Schildern fest

Beim Spielplatz in Puch in Salzburg dürfen nur Kinder aus Puch spielen - das steht zumindest auf dort postierten Schildern. Die Gemeindeaufsicht des Landes griff die „Krone“-Berichterstattung darüber auf und forderte in einem Brief den Bürgermeister zum Entfernen der Schilder auf. Aber: Der Ortschef denkt gar nicht daran.